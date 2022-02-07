الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تقرر تخفيف قيود كورونا بعد تحسن بيانات العدوى

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

بدأت الحكومة الإيطالية، اليوم الإثنين، في اتخاذ خطوة نحو الحياة الطبيعية؛ بتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" (كويد-19)؛ وذلك بعد تحسن بيانات العدوى.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن النظام الجديد يبدأ بالمدارس، وفقًا للقواعد التي ستضمن حصول عدد أقل من التلاميذ على دروس عبر التعلم عن بعد، موضحة أن الفصول لن تنتقل الآن إلى التعلم عن بعد إلا إذا كان اختبار خمسة تلاميذ إيجابيًا لفيروس كورونا، وحتى في هذه الحالة، فإن الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين حصلوا على جرعة اللقاح الثالثة ولم يصابوا بالعدوى سيظلون قادرين على الذهاب إلى المدرسة.

وتشير التقديرات إلى أن القواعد الجديدة ستمكن 600 ألف تلميذ من العودة إلى الفصل من التعلم عن بعد اليوم الاثنين.

وألغت الحكومة الحد الأقصى البالغ ستة أشهر في "Super Green Pass"، والذي يؤكد أن الشخص قد تم تطعيمه ضد الفيروس التاجي أو تعافى منه، للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة.

كما خفضت المدة التي يجب أن يقضيها الأشخاص غير الملقحين في الحجر الصحي إلى النصف بعد الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بفيروس كورونا إلى خمسة أيام.

وسينتهي الالتزام بارتداء أقنعة الوجه في الهواء الطلق يوم الجمعة المقبلة في المناطق البيضاء منخفضة الخطورة كما سيكون من الممكن أيضًا إعادة فتح النوادي الليلية في المناطق البيضاء بسعة 50 %.

روما قيود كورونا إيطاليا

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وائل لطفي

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