الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي وبالميراس
الأهلي وبالميراس

نستعرض لكم فى هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم أجمع، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس، والتي من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في دولة الإمارات.

ويواجه الأهلى المصرى فريق بالميراس البرازيلي، عقب فوزه على مونتيري المكسيكي بهدف دون مقابل، سجله محمد هاني، في الدقيقة 53 من عمر وزمن المباراة، وذلك في أولي مواجهات المارد الأحمر في مونديال العالم للأندية.

وبهذا الانتصار حقق الأهلي المصري، أول فوز له في مونديال الأندية هذه النسخة، ويتأهل لنصف نهائي المونديال بهدف وحيد في شباك مونتيري المكسيكي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يلتقي الأهلي وبالميراس، غداً الثلاثاء، علي أرضية استاد إل نهيان بنادي الوحدة، كما سيكون موعد المباراة في وفلسطين والسودان وليبيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس فى مونديال الأندية

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة المرتقبة على القنوات التالية، بعدما حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وهي:

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra:

القمر: نايل سات.

التردد: 12330.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز : 27500.

التصحيح: 5\6.

 

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا:

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

الترمز : 27500

التصحيح: 5/6

تردد قناة أبوظبى إكسترا على النايل سات

تردد قناة ssc sport على النايل سات.. وموعد مباراة الأهلي

تردد قناة SSC7 HD:

القمر: Arabsat 2B

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز : 27500

التصحيح: 3/4

الفرق المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية

  • الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا.
  • الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.
  • مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).
  • بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).
  • تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.
  • الجزيرة (الإمارات) بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.
  • بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادورس».
القنوات الناقلة لمباراة الاهلى مباراة الأهلي وبالميراس بالميراس البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

من المشرحة للمقابر.. خروج جثث سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي يوقعان عددًا من مذكرات التفاهم

الرئيس السيسى: علاقاتنا مع جيبوتى استراتيجية وشهدت خطوات نوعية مهمة بكافة المجالات

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رئيس جيبوتى: زيارتى لمصر تعكس عمق روابط البلدين والعلاقات الاستراتيجية الراسخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟