نستعرض لكم فى هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم أجمع، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس، والتي من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في دولة الإمارات.

ويواجه الأهلى المصرى فريق بالميراس البرازيلي، عقب فوزه على مونتيري المكسيكي بهدف دون مقابل، سجله محمد هاني، في الدقيقة 53 من عمر وزمن المباراة، وذلك في أولي مواجهات المارد الأحمر في مونديال العالم للأندية.

وبهذا الانتصار حقق الأهلي المصري، أول فوز له في مونديال الأندية هذه النسخة، ويتأهل لنصف نهائي المونديال بهدف وحيد في شباك مونتيري المكسيكي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يلتقي الأهلي وبالميراس، غداً الثلاثاء، علي أرضية استاد إل نهيان بنادي الوحدة، كما سيكون موعد المباراة في وفلسطين والسودان وليبيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس فى مونديال الأندية

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة المرتقبة على القنوات التالية، بعدما حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وهي:

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra:

القمر: نايل سات.

التردد: 12330.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز : 27500.

التصحيح: 5\6.

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا:

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

الترمز : 27500

التصحيح: 5/6

تردد قناة SSC7 HD:

القمر: Arabsat 2B

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز : 27500

التصحيح: 3/4

الفرق المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية