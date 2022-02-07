الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس مؤسسة الملتقى: الفلسفة الحقيقية للفكر الإسلامي ترجع لبسط العدالة ونشر القيم

د.منير القادرى
د.منير القادرى

قال الدكتور منير القادري رئيس مؤسسة الملتقى، إن الفلسفة الحقيقيّة للحضارة والدولة في الفكر الإسلاميّ ترجع إلى بسط العدالة، ونشر القيم، وتوطيد الأخلاق في النفوس، مستشهدا بالحديث الشريف"انما بعثت لأتَمّمَ مكارم الأخلاق". 

 وأضاف رئيس مؤسسة الملتقى، "أيُّ قيمة لحضارة إسلاميّة لا يكون جوهرها: أخلاقيّ المضمون، وقيميَّ المحتوى، وربّانيَّ المقصد انها عمليّة مراجعة للذات  هدفها صياغة الموادّ القيميّة الإسلاميّة بطريقة منهجيّة لتُعْتَبر أساس السلوك الإنسانيّ الفردي والاجتماعيّ الشامل، وتطويرها، والكشف عن مقاصدها، وتفسيرها تفسيرًا عصريًّا، وإعادة صياغة مسائلها وتنظيمها من جديد؛ من منطلق المسائل المعاصرةـ وطبيعة متطلّبات الزمان والمكان"، جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات ليلة الوصال رقم 90 التى تنظمها مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية. 

و قدم " القادرى" مثالا للجهود العالمية للبحث عن أرضية أخلاقية للمعاملات المالية في ظل الأزمات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد العالمي وتعرضه للأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال مسارعة كبريات المصارف التقليدية العالمية إلى تبني نموذج مالي ومصرفي أخلاقي متمثل في المالية الإسلامية، وعيا منها انه الحل الامثل للخروج من أزمة القيم في مجال المال والأعمال، نظرا لأسسه الأخلاقية و محدودية المخاطر فيه. 

وشدد على ضرورة أن يدرك الجميع وفي مختلف الميادين، أننا جميعا معنيون بالتطبيق العملي لتلك القيم، وان الإبداع في إنتاج الخطاب القيمي الذي قد لا يراوح مستوى الكلام إلى التمثل الأخلاقي لا يضمن للقيم فاعليتها المنشودة في المجتمع.

وأكد أن الإنسان مطالب بتنمية ما جبلت عليه نفسه من الخصال الحميدة، والأخلاق الفاضلة، وأن مسئوليته في الحفاظ عليها تعظم بقدر ما يتيسر له التخلق بها، كما أنه مطالب بمجاهدة نفسه لاكتساب ما ليست مجبولة عليه من الطباع الكريمة، والتخلي عما يكون ميلها إليه شديدا من الأخلاق الذميمة. 

رئيس مؤسسة أسبوع الملتقى الثقافي الثالث الفلسفة الحقيقية ـ المكان و الثقافة و المجتمع و الحضارة و العمران الفكر الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

الآلاف يودعون الطفل المغربى ريان في مسقط رأسه (صور)

من المشرحة للمقابر.. خروج جثتى سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

«المتحدة» تحصل على حقوق بث مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم على ONTIME SPORTS

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟