رصف وتركيب بلاط «إنترلوك» لعدد من الشوارع والتفرعات بمركز مطاي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، عن الانتهاء من رصف شارع على بن أبي طالب «شركة الكهرباء» وتفرعاته بمركز مطاي بطول 240 متر والانتهاء من رصف شارع ترعة زمزم بحي شمال المدينة بطول 400 متر، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 – 2022.

رصف الشوارع ببلاط الأأنترلوك بمركز مطاي

من جانبه، أوضح خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه جارى الانتهاء من أعمال تركيب انترلوك لشارع طارق بن زياد الموازي لشارع الثورة بطول 150 متر ، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق والشوارع الجانبية لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز.

وأكد رئيس المركز والمدينة على الإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيرًا على المواطنين، مؤكدًا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة.

رصف الشوارع ببلاط الأأنترلوك بمركز مطاي

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن عملية الرصف ،تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

كما أكد رئيس المركز والمدينة أستمرار أعمال الرصف للطرق بالمدينة حتى الانتهاء من رصف جميع الطرق المدرجة بالخطة، مشيرًا إلي أن محافظ المنيا ، شدد على تنفيذ أعمال الرصف وفقًا للمعايير والمقايسات المعلنة، والتنفيذ قبل نهاية العام المالي الحالي 2021-2022.

رصف الشوارع ببلاط الأأنترلوك بمركز مطاي

وأشار رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية ،حيث تنفذ الأعمال وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة وتحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة.