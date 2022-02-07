الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإعلام الغربي يشيد بأداء المنتخب المصري: يستحق الفوز

المنتخب المصرى
المنتخب المصرى

سلطت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي فازت فيها السنغال لأول مرة في تاريخها بركلات الترجيح على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حمل اللقب سبع مرات وسط إشادة بأداء المنتخب الوطني لاسيما مع خوضه ثلاث مباريات متتالية بوقت أضافي وركلات الترجيح.

 

الجارديان: مصر تستحق الفوز

أشادت صحيفة الجارديان البريطانية بأداء المنتخب المصري في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا، قائلة أنه كان من المتوقع بنسبة كبيرة جدًا فوز المنتخب المصري لا سيما بعد أدائه في المباريات السابقة في كأس الأمم الإفريقية 2022.

وقالت “الجارديان” إن المنتخب السنغالي لم يكن جيدًا للدرجة التي تمكنه من الفوز على منتخب الفراعنة حامل اللقب سبع مرات، مشيرة إلى أن السنغال لعبت ببطء شديد في أرض الملعب على عكس مصر.

وحول الحكم الجنوب إفريقي "فيكتور جوميز"، قالت الجارديان إنه لم يكن عادلًا بنسبة كبيرة حيث كان مترددًا في إعطاء البطاقات الصفراء للمخطئين من الفريق السنغالي.

وتابعت أنه كان من المفترض أن يعطي الحكم لساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي واللاعب في المنتخب السنغالي، بطاقة صفراء ثانية ولكن جوميز لم يفعل.

وأضافت إنه من المحزن نهاية المباراة بهزيمة المنتخب المصري، لأن المنتخب فريق جيد جدًا على أرض الملعب كما يضم المنتخب عددًا من أفضل اللاعبين.

وأوضحت أنه لم يفز أي فريق بالبطولة من قبل بثلاث ركلات ترجيح، ولكن بالنظر إلى كفاءة أبوجبل وقلق السنغال الواضح، بدت مصر هي الفائز الأكثر احتمالًا بمجرد انتهاء الدقائق الـ120 بدون أهداف.

واختتمت “الجارديان” أن ردود أفعال المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنهم لم ينزعجوا من الطريقة التي يلعب بها فريقهم بل رحب المصريون بمنتخبهم العائد لأرضه.

وانتهى الوقت الإضافي من مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالتعادل السلبي ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح،  كما توج محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر بجائزة رجل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.

 

جون أفريك: خوض المنتخب ثلاث مباريات متتالية بوقت إضافي تسبب في إرهاقه

ومن جانبها أشادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية  بأداء المنتخب المصري، واصفة محمد أبو جبل الذي فاز برجل المباراة بأنه السد العالي، مؤكدة أن الفوز كان من المفترض ان يكون من نصيب مصر صاحبة الخبرة الأكبر في بطولة حملت كأسها سبع مرات.

كما أشارت المجلة الفرنسية إلى أن المنتخب المصري خاض ثلاث مباريات انتهت بوقت إضافي وركلات ترجيح مما أثر على قوة وأداء المنتخب وهوأمر طبيعي تمامًا.

وقالت المجلة إن لم تحقق مصر الفوز وهي حاملة اللقب سبع مرات إلا أنها لديها دفاع حديدي متمثل في أبو جبل ولديها صلاح المتألق.

وأضافت أن الجميع يعلم أن المصريين أرهقوا من الامتدادات الإضافية الثلاثة التي أجريت في الجولات السابقة ضد كوت ديفوار  (0-0، 5-4) ، المغرب (2-1) والكاميرون (0-0 ، 3-1).

 

أس الإسبانية: مباراة ثأرية بين مصر والسنغال في مارس

كما أشادت صحيفة" أس" الاسبانية بأداء المنتخب المصري أيضا، مشيرة إلى ان المباراة كانت منافسة بين نجمي ليفربول محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري وساديو مانيه السنغالي.

ووصفت الصحيفة المباراة بأنها كلاسيكية لكونها انتهت بركلات الترجيح، مضيفة أن لدى المنتخب المصري فرصة كبيرة للانتقام واقتناص الفوز من السنغال في مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في مارس  في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 والمقام في قطر.

وتابعت أنه مازال أمام مصر القدرة على تحقيق النصر أمام السنغال في إطار الجائزة الأكبر "مونديال كأس العالم 2022".

 

ميرور البريطانية: المنتخب المصري كان يعاني من الإرهاق

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه لم يكن مفاجئًا أن وصل المنتخب المصري لكرة القدم إلى النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا على أن المنتخب كان يعاني من ارهاق وضغط جسدي لاسيما وقد لعبت مصر ثلاث مباريات متتالية بوقت اضافي وركلات الترجيح بينما كان السنغال أمامه  يومًا آخر للتحضير وطريقًا أسهل للوصول إلى النهائي.

وأضافت أن مصر فازت بكأس الأمم مرات أكثر من أي دولة أخرى ولديها أعظم لاعب في القارة هو محمد صلاح، لكن في ركلات الترجيح الثالثة في أربع مباريات انتهت بخروجها وخسارتها أمام السنغال في نهائي يوم الأحد.

وأشارت إلى أنه كان من الممكن أن تجد مصر نفسها متأخرة في الدقائق العشر الأولى، لولا أن تصدى أبو جبل ببراعة ليحرم ساديو ماني مهاجم ليفربول بركلة جزاء.

وسائل الإعلام الأجنبية بطولة كأس الامم الافريقية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر السنغال

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