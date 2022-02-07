الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بسرقة هواتف المواطنين في مصر القديمة لمحكمة الجنح

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الإثنين، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نـشاطًا إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف"، وأقر بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحبي محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية"، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية العرض على النيابة للتحقيق.

 

النيابة العامة عاطل مصر القديمة الجنح سرقة الهواتف المحمولة

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وائل لطفي

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