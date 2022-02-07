يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن مسؤولا في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وصل إلى منزل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بهدف توضيح وتحديد الإجراءات الأمنية المتبعة وذلك بعد أن "هرب" لابيد من الحراس نهاية الشهر الماضي بهدف الوصول للتصويت في الكنيست، وصرح مسؤولون في الشاباك لـ"كان" أن "لابيد" يواصل "تجاهل" التعليمات أيضا بعد المحادثة.

“لابيد” يهرب من الحراسة

وكان "لابيد" والذي يتمتع بحراسة أمنية مشددة بسبب كونه رمزا للسلطة ورئيس الحكومة البديل، نجح بحسب كان" من "الهرب" من الحراس والسفر لوحده من تل أبيب إلى القدس والتصويت في الكنيست. الحديث يدور عن تصويت ليلي في 29 ديسمبر الماضي، حيث تم استدعاء لابيد للهيئة العامة باللحظة الأخيرة- الحراس طلبوا منه الانتظار عدة دقائق حتى يجهزوا أنفسهم ويتمكنوا من مرافقته

وزير الخارجية لم ينتظر الحراس وقال أنه "في عجله من أمره للتصويت". الحراس التقوا به ورافقوه فقط في الكنيست. وقال مسؤول مطلع على التفاصيل لـ"كان" بأن لابيد يعمل بطريقة تلحق الضرر بالحراس وبالحراسة عليه، وهذه ليست المرة الأولى التي يهرب بها لا بيد من حراسه، حيث إنه عندما كان رئيسا للمعارضة وجهت له إدعاءات مشابهة.

يذكر أن يائير لابيد بدأ حياته كصحفي وإعلامي، وحتى بعد دخوله الحياة السياسية، فهو لايزال يتعامل كصحفي، إذ شوهد قبل فترة أثناء رحلة جوية، يجلس في مقعد من الدرجة الاقتصادية مرتدياً ملابس رياضية.