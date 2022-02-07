الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة شخص من مياه بحر شبين القناطر في القليوبية

غريق
غريق

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية من انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 60 عامًا عثر على جثته بمياه بحر شبين القناطر وتم نقلها إلى المستشفى  تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت التحفظ على الجثة لحين العرض على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنه عقب ذلك.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد العثور على جثة شخص بمياه بحر شبين القناطر وتم نقلها إلى المستشفى.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ا. ح. ق" 60 سنة ويرتدى ملابسه كاملة وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وجارِ الاستعلام عنها والتحفظ على الجثة بمعرفة جهات التحقيق لحين العرض على الطب الشرعي والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية شبين القناطر 60 عام مديرية أمن القليوبية الإنقاذ النهري التحفظ على الجثة بحر شبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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