خبراء: سوق رأس المال الصينية ستشهد المزيد من فرص التنمية

قال خبراء إنه من المتوقع أن تشهد سوق رأس المال الصينية تنمية سليمة مع توفر المزيد من الفرص خلال العام الجاري.

وخلال مقابلة أخيرة مع و كالة أنباء شينخوا الصينية ، قال بنغ ون شنغ، كبير المحللين لدى شركة رأس المال الدولية الصينية، "إن الفرص تفوق التحديات بالنسبة لسوق رأس المال الصينية خلال عام 2022".

وأضاف بنغ أن حملة البلاد للابتكار و سياساتها الرامية لاستقرار النمو ستعزز حفز حيوية سوق رأس المال الصينية و ستطلق العنان لإمكاناتها.

وقال ليو يوان تشون، نائب رئيس جامعة رنمين الصينية، إنه على الرغم من أوجه عدم اليقين في السوق المالية العالمية خلال عام 2022، إلا أن سوق رأس المال الصينية لا تزال تتمتع بالأسس و الظروف المواتية لخلق تنمية مستدامة و سليمة.

وأوضح ليو أن المزيد من دعم السيولة والإصلاحات المتواصلة ستساعد سوق رأس المال الصينية في الحفاظ على تنميتها السليمة.

وأضاف ليو أن زخم النمو المطرد للاقتصاد الصيني وضع أساسا صلبا لتنمية سوق رأس المال، مشيرا إلى أن بعض الوكالات توقعت بأن يحقق الاقتصاد الصيني نموا يتراوح بين 5.2 بالمئة و 5.6 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2022.

وفي اجتماع اقتصادي لصياغة السياسات، أكدت السلطات الصينية على "الضغط الثلاثي" -- تقلص الطلب وصدمات العرض و ضعف التوقعات -- لافتة إلى أن الأولوية ستكون للاستقرار في عملها الاقتصادي خلال عام 2022 .

ونوه ليو إلى أنه رغم الضغط الثلاثي، إلا أنه من المرجح أن يحافظ الاقتصاد الصيني على زخم نمو مطرد في هذا العام مع تراجع البطالة، و الاستقرار العام بأسعار السلع، و الابتكار التكنولوجي المعزز.