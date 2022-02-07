وزيرة خارجية بريطانيا: لا نثق فى تصريحات روسيا حول عدم تخطيطها لغزو أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس عن أن لندن لا تثق بتصريحات روسيا حول عدم وجود خطط لديها لغزو أوكرانيا.

وكتبت تراس على صفحتها على "تويتر": خطوات الروس تدل على أن ادعاءاتهم حول عدم وجود خطط لديهم لغزو أوكرانيا كاذبة. نتفق مع حلفائنا حول موضوع دعم أوكرانيا واستعدادنا لرفع الثمن الذي سوف تدفعه روسيا في حال قيامها بخطوات لاحقة".

كما وصفت الوزيرة "المحاولات الروسية لتفجير أوكرانيا وتهديدها" بالبديهية، دون أن تقدم أي أدلة تدعم صحة أقوالها.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال سابقا إن المزاعم حول إمكانية اعتداء روسيا على أوكرانيا فارغة ولا أساس لها ولا تخدم سوى تصعيد التوتر.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا تمثل تهديدا على أحد، مع أنه لم يستبعد وقوع استفزازات هدفها إعطاء صورة من المصداقية لهذه الادعاءات، محذرا من أن محاولات كييف لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بقوة السلاح ستكون لها عواقب وخيمة.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة البريطانية بأنه تم تسجيل 54 ألفا و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 17 مليونا و803 آلاف و325 حالة.



وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أنه تم تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 158 ألفا و318 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه قد تم إعطاء 139 مليونا و508 آلاف و730 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، عن تسجيل 180 ألفا و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.