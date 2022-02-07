الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

رغم خسارته فى الدور النهائى

وكيل أول مجلس النواب يشيد بالآداء البطولى للمنتخب الوطنى

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

توجه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب بالشكر، والتقدير لفريق المنتخب الوطنى لكرة القدم، لاعبين، وجهاز فني، مشيدًا بالآداء  البطولي المشرف والمتميز  للاعبين، والروح الرياضية الوثابة التي تحلى بها الفريق في كافة مراحل البطولة الأفريقية.

وأضاف وكيل أول مجلس النواب، أن وصول فريق المنتخب إلى الدور النهائى فى البطولة، ونجاحه في تقديم نموذج مشرف من الآداء الاحترافي المتميز أشادت به كافة الأوساط الرياضية إنما يُعد انجاز رياضي لا يقل في قيمته عما حققه المنتخب من انجازات في سجل تاريخه الحافل بالبطولات الدولية والإقليمية.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال بث مباشر من استاد أولمبيي، رفع الجماهير المصرية صور الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، بالمدرجات خلال مباراة منتخب مصر والسنغال في المباراة التي تجمعهما باستاد أولمبية فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا.

المستشار أحمد سعدالدين مجلس النواب الآداء البطولي الآداء الاحترافى مصر المنتخب

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