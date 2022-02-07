الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة للخدمات الإعلامية» لرجال المنتخب: شكرا لكم يا أبطال

المتحدة تشكر المنتخب
المتحدة تشكر المنتخب

وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر لرجال المنتخب الوطني لكرة القدم على المجهود والأداء البطولي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والحصول على المركز الثاني.

 

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة المنتخب المصري المشارك في البطولة معلقة علهيا بـ"شكرا لكم يا أبطال أسعدتونا وننتظركم في تصفيات كأس العالم".

 

جاء ذلك بعد خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل قليل أمام منتخب السنغال بعد مارثون طوال دقائق المباراة التي وصلت إلى ما 120 دقيقة وانتهت بركلات الجزاء الترجيحية التي خسرها منتخب مصر بعد أداء أبهر الجميع.

 

وكان الرئيس السيسي نشر تدوينة داعمة للأبطال قبل قليل وقال فيها: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية. لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

 

انتهى الوقت الإضافي من مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالتعادل السلبي ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.


وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من عمر لقاء مصر والسنغال، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير الجاري.

 

وواصل منتخب السنغال هجماته على دفاع المنتخب المصري، الذي بدا متماسكًا في وجه الهجمات العنترية التي شنها ساديو ماني ورفاقه.


فيما واصل محمد أبوجبل حارس منتخب مصر تألقه بعدما زاد عن مرماه في أكثر من هجمة خطيرة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الشركة المتحدة المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم السنغال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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