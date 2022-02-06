الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: إرسال قواتنا إلى أوروبا ليست من أجل مواجهة مع روسيا

جيك ساليفان
جيك ساليفان

أكد جيك ساليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن هدف إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوروبا، حيث تقوم بنشر 3000 عسكري إضافي، لا يكمن في "بدء حرب أو القتال في حرب" ضد روسيا في الأراضي الأوكرانية.

وقال ساليفان في حديث لقناة "فوكس نيوز": "إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤكد بوضوح على مدى عدة أشهر أن الولايات المتحدة لا ترسل قوات من أجل بدء حرب أو القتال في حرب ضد روسيا في أوكرانيا".

وأضاف: "أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي دول الناتو. لدينا تعهد مقدس ضمن البند الـ5 لحماية حلفائنا في الناتو – بولندا ورومانيا ودول البلطيق. أخذنا على عاتقنا هذا التعهد أمامه وسنلتزم به".

واعتبر ساليفان في الوقت ذاته أن "تصعيدا عسكريا واجتياحا لأوكرانيا قد يحصل في أي وقت".

وأردف: "نعتقد أن الروس نشروا إمكانات لشن عملية عسكرية كبرى في أوكرانيا، وكنا نعمل جاهدين لتحضير رد".

وتابع: "الرئيس بايدن جمع حلفاءنا. لقد عزز وطمأن شركاءنا على الضفة الشرقية وقدم معدات لدعم الأوكرانيين وعرض على الروس سبيلا دبلوماسيا".

وشددت الرئاسة الأوكرانية على أن فرص وضع حد للتوتر المتصاعد مع روسيا عبر الدبلوماسية تبقى أكبر من فرص حصول هجوم.

وترى السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها، أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية،  فيما تنفي موسكو صحة هذه الادعاءات، محملة الغرب المسؤولية عن تأجيج هستيريا حول الموضوع.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد في وقت سابق اليوم، على أهمية الحوار مع روسيا؛ لاحتواء الخلافات والتوترات المتصاعدة حاليا على الصعيد الدولي وخصوصا في أوروبا.

وشدد ماكرون الذي يزور موسكو غدا خلال تصريحات صحفية، في معرض تعليقه على تطورات الوضع حول أوكرانيا، على ضرورة خفض التصعيد من خلال الحوار لتفادي سيناريو اندلاع مواجهة عسكرية هناك.

البيت الأبيض اوروبا دول الناتو ​أوكرانيا روسيا حرب ارسال قوات امريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

المتحدة للخدمات الإعلامية: تعيين «النبراوى» نائبًا لرئيس مجلس إدارة «سينرجى ليمتد»

الرئيس السيسى لرجال المنتخب: كسبتم احترام الجميع.. وثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز

مصر والسنغال يحتكمان للأشواط الإضافية فى نهائى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟

إسرائيل: الاتحاد الإفريقى رفض محاولات منعنا من الحصول على صفة مراقب