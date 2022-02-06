حجز عاطل وزوجته لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الأحد، حجز عاطل وزوجته لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمدينة السلام، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق امتلاكها المضبوطات.

وكان تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط عاطل وزوجته بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 270 جرام بمدينة السلام بالقاهرة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام حال تواجدهما بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 270 جرام.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بغرض الإتجار فيما أنكرت المتهمة امتلاكها المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.