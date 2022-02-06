الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهم بحيازة 200 قرص مخدر باركينول بالتجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، حجز عاطل 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامه بحيازة 200 قرص من مخدر الباركينول  بقصد ترويجها بالتجمع. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، وأقر المتهم أمام النيابة بإمتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها. 

تمكن ضباط قسم شرطة التجمع أثناء دورية أمنية بدائرة القسم من القبض على عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على ٢٠٠ قرص باركينول مخدر بقصد ترويجها بمنطقة التجمع.

وبسؤاله أقر بامتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع  منها مبررًا مروره بأزمة مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.

شرطة تحقيق القاهرة الجديدة النيابة ترويج

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وائل لطفي

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