التحقيق في تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقة سكنية بالمرج

فتحت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في إصابة 7 أشخاص بحالة تسمم جماعى داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج بالقاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفى السموم بالدمرداش.

وطالبت نيابة المرج الجزئية بالاستعلام عن حالة المصابين، وإرسال تقرير مفصل عنهم، كما استدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة ومدى وجود شبهه جنائية من عدمه.

وكان تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين إصابة 7 بينهم 5 أشقاء بالتسمم، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى سموم الدمرداش لتلقى العلاج، وجار مناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.