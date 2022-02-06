الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النويري: ليبيا لن تستقر إلا بالاتفاق على مسار واضح وصولًا إلى الانتخابات

فوزي النويري
فوزي النويري

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، اليوم الاحد، أن ليبيا لن تستقر إلا إذا اتفق الليبيون على مسار واضح وبمدد محددة أولها متى نصل إلى انتخابات.

وقال النويري في  بيان له، إنهم عقدوا اجتماعًا تشاوريًا للنواب في العاصمة طرابلس بناءًا على طلب مقدم منهم للاجتماع معي بشكل غير رسمي، وضم الاجتماع ضم 48 نائبًا وأكدوا أن مجلس النواب واحد يمثل كل الليبيين، وهناك تحديات كبيرة ويجب أن التكاتف وأن يبتعدوا عن الفتنة والاتهامات.

وأضاف "الاجتماع كان للتشاور حول الأزمة الليبية وتعزيز الثقة بين النواب للوصول إلى رؤية موحدة تنقذ البلد، وليس لخلق حالة من الانقسام تحت قبة البرلمان"، مشيرا إلى أن مجلس النواب بادر بتشكيل لجنة خارطة الطريق وعملها يتضمن العديد من المسارات، والجميع اتفق على أن الحل في ليبيا لا يجب فيه تكرار أخطاء الماضي.

وأوضح أنهم ذهبوا في السابق إلى اتفاق أنتج في الصخيرات من أجل ضبط العملية بمساراتها المتعددة عبارة عن سلطة تنفيذية ومسار دستوري وأمني وتصالحي مضيفا "عجزنا كليبيين ولم تخلص النوايا وتعثر اتفاق الصخيرات، ودخلنا في مسارات أخرى في برلين و جنيف وأنتجنا سلطة تنفيذية وخارطة طريق بمساراتها المتعددة، كما عجزنا للمرة الثانية في إنجاز جميع المسارات الناتجة عن اتفاق خارطة الطريق بجنيف، باستثناء مسار السلطة التنفيذية".

وشدد النويري على أن المرحلة حساسة في ظل انشغال العالم بالقضايا الأخرى وعجز مجلس الأمن في الوصول إلى تسمية مبعوث خاص إلى ليبيا، مؤكدا انه يجب انتهاز إيقاف كل الحروب وفتح الطريق والتواصلات شرقا وغربا وجنوبا، وأن يلتئم الليبيون لوضع خارطة طريق تتضمن كل المسارات المهمة لحل الأزمة الليبية.

واعتبر النويري انه في مقدمة المسارات المهمة يأتي المسار الدستوري الذي يوصل إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يطالب بها أكثر من 2,5 مليون ليبي، كما أن الكل تطلع في 24 ديسمبر إلى انتخابات، لكن فشلوا في الوصول إليها لعدة اعتبارات وأسباب مختلفة.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أن الظروف الآن مهيأة وجيدة والليبيون أصبحوا يتواصلون، لكن الخلاف حول السلطة التنفيذية أمر طبيعي ويحدث في كل البرلمانات، والمسألة مرهونة بوضع قاعدة دستورية خصوصا أن الدائرة الدستورية مقفلة والقضاء شبه معطل.

ودعا النويري إلى ضرورة الاتفاق حول خارطة تتضمن مسار دستوري واضح موضحا "الحل لن يكون فرديًا أو من مجموعة أو مؤسسة بعينها، بل بتكاتف كل المؤسسات لخلق حالة من التوافق لنمضي في خارطة عنوانها الرئيسي هو الانتخابات، ويجب أن تتضمن الخارطة القاعدة الدستورية ومن ثم السلطة التنفيذية ثم المصالحة والمسار الأمني وجمع السلاح وضبط المجموعات المسلحة".

مجلس النواب الليبي فوزي النويري الليبيون ليبيا طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

أول رسالة من والد الطفل السوري المختطف «فواز قطيفان» (فيديو)

قبل السفر.. مواعيد قطارات النوم بخط القاهرة - أسوان ومحطات الوقوف

جماهير مصر ترفع صور الطفل المغربي ريان بالمدرجات من الكاميرون (فيديو)

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟

إسرائيل: الاتحاد الإفريقى رفض محاولات منعنا من الحصول على صفة مراقب