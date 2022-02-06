أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بالتوعية بالدليل التنظيمي للمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية.

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه خلال البرنامج التدريبي تم التعريف بالدليل التنظيمي، وأنواع الملفات المختلفة، والطريقة السليمة لكيفية إعداد المحتوى، ومتطلبات تقديم كل نوع من المواد.

وأشارت هيئة الدواء المصري إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار تفعيل قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٥٩٠) لسنة ٢٠٢١ بشأن الدليل التنظيمي للمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، وحرصا على وضع آليات وضوابط للتحكم في متابعة هذا المحتوى، والرقابة المستمرة عليه.