من معرض الكتاب.. مفتي الجمهورية: مصر في مأمن لأن هويتها «متجذرة»

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، اللقاء الفكري للدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، وأدار اللقاء الإعلامي حمدي رزق.

في البداية؛ عبر حمدي رزق عن سعادته البالغة بمحاورته للعلامة شوقي إبراهيم علام، مشيرا إلى أنه شرف باختياره ليكون بجوار مفتي الديار المصرية.

وأوضح «رزق»: «موضوع اليوم هام للغاية، لأن هناك محاولات دائمة لاستلاب الزيادة الدينية، ومحاولات لاختطاف الخطاب الديني، لافتا إلى أن الدكتور شوقي إبراهيم علام يؤسس بمنهجية فلسفية في الفكر والفتوى، وهذه المنهجية قائمة على فقه الدولة المدنية».

مفتي الجمهورية

ومن جهته، رحب الدكتور شوقي إبراهيم علام بالحضور، وبالإعلام حمدي رزق، الذي زامله على نحو 3 سنوات في حوار مستمر ببرنامجه «نظرة»، متطرقا في بداية حديثه عن اختيار «هوية مصر» لتكون شعار الدورة الحالية من معرض الكتاب، وتقدم بالشكر للقائمين على معرض الكتاب لاختيارهم هذا الشعار العظيم.

ولفت إلى أن القارئ والمتتبع للشخصية المصرية سيجد أن لها سمات، وربما أشار إلى بعضها الدكتور الراحل جمال حمدان، وهي تمتاز بالسماحة والطيبة والتدين والفكاهة والمرح، وليس فيها هذا الجانب من التعقيد وينصهر فيها كل الحضارات، وقد لا تتأثر كثيرا إلا بما ينفعها، مؤكدا أن هوية مصر «متجذرة» عبر التاريخ والزمان، ولا بد من الحفاظ على هذه الهوية لأن صمام الأمان في الحفاظ على الهوية المصرية، فالأمم لا تتقدم إلا بالحفاظ على الهوية.

مفتي الجمهورية

واستطرد أن قضية الهوية لا تعني الانغلاق، ولكنها ترتبط بـ ماهية الشيء، وإنما يعني الانفتاح على الآخر وبها ثوابت الهوية، مضيفا أنه لا يمكن أن تتقدم أي دولة بدون العلم والمنهجية.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتستمر حتى 7 فبراير 2022، وتعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.