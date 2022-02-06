تحت شعار شجع مصر.. فعاليات «مستقبل وطن» لدعم المنتخب الوطني

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة فعالياته لدعم المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت شعار «شجع مصر» حيث نظمت أمانة الحزب بمنطقة مصر الجديدة، تحت رعاية محمد عادل، أمين القسم، وأمين الدهبى، أمين التنظيم، فعالية للتواصل مع الجماهير وتوزيع اعلام مصر عليهم، وعمل شاشات عرض في الشوارع لمشاهدة المباريات، وأشرف علي الفعالية أمانة الشباب بقيادة خالد مدحت، بالتعاون مع خالد رفعت، أمين العمل الجماهيرى، وعبد الحميد صبرى، أمين العضوية، والتى استمرت طوال الأدوار السابقة من بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، وتنتهى اليوم بعد لقاء مصر والسنغال فى المباراة النهائية.

وقال إبراهيم السخاوى، أمين الإعلام، في بيان له، إن أمانة مستقبل وطن بمصر الجديدة حرصت على التواصل مع الجمهور طوال الفترة السابقة من خلال الفعاليات لشحذ الهمم واستنفار الحس الوطنى الجارف لتشجيع المنتخب الوطنى وإدخال الفرحة على قلوب المصريين، وعبر الشارع السياسى بمصر الجديدة عن فرحته بالفعاليات وأن الحزب يقدم نموذجا يحتذى به فى العمل الخدمى والإنسانى والجماهيرى.

وأضاف أمين الإعلام، أن الفعاليات شهدت على مدار الأيام الماضية توزيع علم مصر وميداليات تذكارية وقميص المنتخب والعديد من الهدايا، بالإضافة لتجهيز شاشات عملاقة لمشاهدة المباراة فى مركز شباب العروبة ومركز شباب منشية البكري وحديقة 25 يناير في ألماظة.

ولفت، إلى أن أمانة مستقبل وطن قامت بتدشين أتوبيس ضخم جاب كل أنحاء مصر الجديدة حاملا علم مصر، وصور لاعبى المنتخب ومرددا الأغانى الوطنية لنشر البهجه على المواطنين.

ويخوض منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم الأحد، ضد نظيره السنغالي للمرة العاشرة في تاريخه، ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.

وتشهد المباراة مواجهة ساخنة بين اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني إذًا في النهائي، وهو ما بدأت الصحف العالمية بالإشارة لها بالفعل، لكنها في الحقيقة مباراة ستجمع بين المنتخبين الأفضل في القارة، بحثًا عن تحقيق النجمة السمراء.