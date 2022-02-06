«الطلاق والعنف الأسري» على مائدة مناقشات الجلسة العامة للنواب.. الثلاثاء

يبحث مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لبحث 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، يرصدها «الدستور» كالتالي:

الطلب المقدم من النائبة مي رشدي غيث، وأكثر من عشرين عضوًا وذلك بشأن سياسة الحكومة فيما يتعلق برفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.

كما تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة روان لاشين و20 نائبا بشأن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة آيات الحداد، وأكثر من عشرين نائبا، حول سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الالكترونية.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين نائبا عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين نائبًا عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.

كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.

وطلب المناقشة العامة الممقمد من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عاطف المغاوري وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة لحل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوًا بشأن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا بشأن سياسة الحكومة للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب مجدي ملك بشأن سياسة الحكومة لاختيار وتدريب القيادات المحلية.

وطلب المناقشة المقدم من النائبة مها عبد الناصر، حول سياسة الحكومة في تطوير واستحداث وسائل النقل الجماعي بمحافظة القاهرة.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة غادة علي عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصريية.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق الخولي بشأن سياسة الحكومة في مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد فرغلي عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.