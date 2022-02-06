الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق منزل فى قنا

حريق
حريق

اندلع حريق هائل في منزل بقرية المحروسة بقنا، اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة عليه وإخماده.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالسيطرة على حريق نشب في منزل بشارع النقطة القديمة بقرية المحروسة بقنا دون إصابات بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدينة برئاسة العقيد حسين صلاح، وتحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، ودفعت بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق الذي نشب في المنزل دون خسائر بالأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة بقرية المحروسة.

محافظة قنا الحماية المدنية بقنا مدير امن الحماية المدنية السيطرة علي حريق سيارات إطفاء سيطرة على الحريق امن قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

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