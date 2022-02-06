4 حفلات تستضيفها قاعة النهر بساقية الصاوي نهاية الأسبوع (تفاصيل)

يستعد الفنان زياد ياسر لتقديم بصحبة فرقته الموسيقية بتقديم حفل موسيقى لأول مرة، يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى.

"زياد ياسر" عازف كمان درس في معهد “الكونسر ڤتوار” وشارك بالعزف مع مدحت صالح و تامر حسني و نداء شرارة و المطربة أحلام و وائل جسار و رامي عياش و أحمد سعد و محمد الشرنوبي و أنغام و العديد من المطربين المشاهير . يسعى إلى دمج الموسيقي الغربي بالشرقي و أن الآلة الموسيقية تقوم بدور المطرب علي المسرح مع تداخل الآلات الأخري و أيضاً تقديم بعض الأغاني للمطربين المشاهير وأعمال من تأليفه لبث روح الابتكار والتأليف لدى المُستمعين. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

و​يستعد الشاعر محمد يوسف بصحبة فرقته "مكس لارج" لتقديم حفل شعري غنائي فكاهى يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، فى السابعة والنصف بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى .ومن المقرر أن تقدم الفرقة مزيجاً من الأغانى التراثية الشرقية والغربية والقصائد الشعرية.

​ تقدم فرقة بابيون باند بقيادة المايسترو /أحمد جودة حفلاً غنائياً ، وذلك يوم الخميس 10 فبراير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ​ بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى.

​ تأسس "بابيون باند" عام 2017 ويقدم​ كوكتيل غنائي طربي فكاهى وطنى ودينى، ويضم الفريق مجموعة من الشباب الموهوبين .

​ وهناك جرعة دسمة من الضحك والفلسفة يستمع لها رواد الساقيه مع حفلين​ للفنان على قنديل الجمعة 11 فبراير في​ الرابعة والثامنة مساءً على مسرح قاعة النهر بالساقية.

يُعد قنديل من أول رواد فن الاستاند أب كوميدي في مصر، وتمكن على مدار 10 سنوات من تقديم أكثر من 500 حفل في أكثر من 20 مدينة مصرية بالإضافة لحفلاته في البلاد العربية.

كان قنديل أول من حقق أرقاماً قياسية في عدد الحفلات مدتها على مستوى الوطن العربي (بلغت أطوالها 119 دقيقة) كما أسس أول مركز ثقافي لتعليم​ فن الاستاند أب كوميدي في مصر والوطن العربي (إل ورشة ستاند أب كوميدي – علي قنديل) . ​