الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثلاثاء.. ندوة توعوية لـ«الشراء الموحد» حول تحديث البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا

هيئة الشراء الموحد
هيئة الشراء الموحد

تعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد،  ندوة توعوية حول تحديث البروتوكول العلاجي لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك فى إطار جهود الهيئة لمواجهة الفيروس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير الساعة 4 مساءً.

وأوضحت الهيئة أن المحاضرة ستضم كل من الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، كما يلقي الدكتور عمر عبد العزيز مدير المكتب الفني للهيئة المصرية للشراء الموحد كلمة حول دور الهيئة فى توفير اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369011 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في  مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و 22877 حالة وفاة.

FB_IMG_1644155417006
FB_IMG_1644155417006
الهيئة المصرية للشراء الموحد ندوة توعوية تحديث البروتوكول العلاجى علاج المصابين فيروس كورونا مواجهة الفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائى للتيرم الثانى

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

تعرف على الجائزة المادية للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أسهل طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء