الثلاثاء.. ندوة توعوية لـ«الشراء الموحد» حول تحديث البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا

تعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد، ندوة توعوية حول تحديث البروتوكول العلاجي لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك فى إطار جهود الهيئة لمواجهة الفيروس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير الساعة 4 مساءً.

وأوضحت الهيئة أن المحاضرة ستضم كل من الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، كما يلقي الدكتور عمر عبد العزيز مدير المكتب الفني للهيئة المصرية للشراء الموحد كلمة حول دور الهيئة فى توفير اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369011 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و 22877 حالة وفاة.