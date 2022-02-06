الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاتب مغربي لـ «الدستور»: الطفل ريان أحدث تحول في العلاقات العربية والانسانية

ريان
ريان

قال رشيد الجبالي كاتب اقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من الدار البيضاء، إن حادثة الطفل ريان ابكت العالم ووحدت الأمة العربية والاسلامية شرقا وغربا وأكدت قيمة المواطن العربي وهو يتآزر مع بعضه وهذا في حد ذاته تحول في العلاقات العربية والانسانية بكل بقاع العالم.

وأضاف الجبالى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما شهدناه ان كل الأشقاء العرب بكل الأقطار أعربوا عن تضامنهم وحزنهم لما علموا بوفاة الطفل ريان عبر بلاغ الديوان الملكي والذي أكد فيه جلالة الملك أنه كان يتابع الوضع عن كثب ويعطي أوامره الى كل الجهات المعنية من أجل الوقوف والإسراع بعملية الإنقاذ، ولكن للأسف قدر الله كان مصاب جلل.

وتابع الجبالى "وبالمناسبة وبصفتي كناشط حقوقي بالعصبة المغربية لدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فأؤكد أنني حزين كما هو العالم اليوم حزين كذلك ونحن متأثرين بهذا المصاب الجلل ونحن نلمس ذلك الحزن العميق بالتعازي التي تقاطرت على والدي الطفل الفقيد رحمه الله بداية بالتعزية الشخصية التي كانت مباشرة عن طريق الهاتف لأب وأم الشهيد ريان وذلك بعين المكان الذي سقط فيه الطفل ريان مما زاد في مواساتها وهما يفقدان طرفا من كبدهما، كما تتبعنا اهتمام كل دول العالم ومن كل الديانات السماوية تضامنهم وتأثرهم بالحادث ومما قاموا به من دعوات وصلوات تضرعا لله من اجل ان يعجل بإنقاذ الطفل ريان ويخرجه سالما لأهله ولوطنه".

وشدد الجبالى على أن التعاطف العربى والدولى مع ريان أثر فى الشعب المغربى أجمع، ولذلك يمكن أن نسمي طفل ريان موحد البشرية جمعاء وخاصة الامة العربية من المحيط الى الخليج، ورحم الله طفل ريان وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

حقوق الانسان الدار البيضاء الطفل ريان العلاقات العربية الأشقاء العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائى للتيرم الثانى

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

تعرف على الجائزة المادية للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أسهل طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء