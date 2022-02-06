الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران الكنيسة المارونية بمصر يزور معرض الكتاب

شيحان
شيحان

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه زار، صباح اليوم، سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأضاف الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، في بيان رسمي صدر، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه رافقه خلال الزيارة السيد جورج ضرغام، الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام. تضمنت الزيارة تفقد دار "لوغوس" للنشر، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، والدار "الأكويني"، التابعة لرهنبة الآباء الدومينيكان، بالإضافة إلى الجناح الخاص بالمركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، ودار "البستاني".

وفي السياق ذاته استقبلت دار "لوغوس" للنشر، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، والمشاركة بمعرض القاهرة الدولي الكتاب، الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس الأقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للدعوات، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

واستقبلت الدار أيضًا الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، مسئول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الأنبا بشارة، والأب ميلاد على زيارة الدار، وتفقد الكتب الموجودة بها.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه يمكن زيارة الجناح الخاص بدار "لوغوس" للنشر، التي تتواجد بقاعة رقم ١، جناح B49.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك طوال فترة انعقاد المعرض، في المواعيد التالية:

١- من السبت إلى الأربعاء: من الساعة ١٠ صباحًا، حتى الساعة ٨ مساء.

٢- يوم الخميس: من الساعة ١٠ صباحًا، حتى الساعة ٩ مساء.

٣- يوم الجمعة: من الساعة ١ ظهرًا، حتى الساعة ٩ مساء.

شيحان الانبا جورج شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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