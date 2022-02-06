مجسَّم محمد صلاح يجذب أطفال معرض الكتاب

صممت شركة أكاديمية الطفل الجديدة للنشر والتوزيع بمعرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، مجسمًا تفاعليًا للاعب العالمي ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، ليتفاعل مع الأطفال كونه أحد الشخصيات الرياضية المحبوبة.

وجذب المجسم التفاعلي العديد من الأطفال لالتقاط عدد من الصور التذكارية لهم والاحتفاظ بها خلال تواجدهم بالمعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتوافد على معرض الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من الأطفال والأهالي منذ الصباح الباكر في اليوم قبل الأخير من اختتام فعاليات المعرض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، ويستمر حتى 7 فبراير الجاري، وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف، شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم"، بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف.

ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.