انقلاب سيارة نصف نقل على طريق الكريمات لاتجاه القاهرة

شهد طريق الكريمات، اتجاه القاهرة، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نصف نقل بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة دون إصابات.



وتلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق المشار إليه.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة نصف نقل بطريق الجيش اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها قبل "كارتة" حلوان بنحو 3 كيلومترات، لم يسفر الحادث عن إصابات وتمت إعادة السيارة لوضعها الطبيعي، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.