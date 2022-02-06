الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة نصف نقل على طريق الكريمات لاتجاه القاهرة

انقلاب السيارة
انقلاب السيارة

شهد طريق الكريمات، اتجاه القاهرة، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نصف نقل بنطاق مركز الصف جنوب الجيزة دون إصابات.

وتلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق المشار إليه. 

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة نصف نقل بطريق الجيش اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها قبل "كارتة" حلوان بنحو 3 كيلومترات، لم يسفر الحادث عن إصابات وتمت إعادة السيارة لوضعها الطبيعي، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

مركز الصف سيارة نصف نقل انقلاب حادث اتجاه القاهرة

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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