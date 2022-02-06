بزعم تسفيرهم.. تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين

جددت محكمة الجنح المختصة، اليوم الأحد، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.



وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.



وضبط بحوزة المتهم "3 جوازات سفر بأسماء مختلفة- 4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة- تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص- دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها- مبلغ مالي".

وضبط هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا.