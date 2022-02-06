الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الشهادة الزور» تحبس سيدة شكت جارها 24 ساعة

حبس سيدة
حبس سيدة

قضت محكمة جنح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالحبس لمدة 24 ساعة بتهمة الشهادة الزور، فى اتهامها جارها بالتعدى على نجلها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

تعود أحداث القضية رقم 42946 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بلاغا من" و. س" ، ربة منزل مقيمة دائرة مركز الزقازيق، تتهم فيه جارها " ع. م " بالتعدى بالضرب على نجلها" ف. ل" 10 سنوات بسبب خلافات الجيرة، وتمت إحالة الواقعة لمحكمة الجنح من قبل نيابة مركز الزقازيق.

ويوم الجلسة ناقشت المحكمة الطفل المجنى عليه، وتبين لهيئة المحكمة أن الأم افتعلت الواقعة بسبب خلافات الجيرة، فقضت المحكمة ببراءة المتهم وحبس الشاكية 24 ساعة بقفص المحكمة بتهمة الشهادة الزور.

براءة متهم الشرقية ضرب طفل محافظة الشرقية متهم براءة محكمة جنح مركز الزقازيق

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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