«القباج» تفتتح مشروع تطوير مركز التكوين المهني بالوادي الجديد

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشروع تطوير مركز التكوين المهني بمدينة الخارجة.

وقال الزملوط، إنه جرى الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز التكوين المهني بمدينة الخارجة بتكلفة 2 مليون جنيه.

من جانبه أوضح محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية أنهت مشروع تطوير المركز من خلال رفع كفاءة الورش الحرفية بالمركز؛ والتي تشمل حرف (الدهانات – الأخشاب – الوميتال- لحام – خراطة- كريتال).

وأكد العديسي، أن المديرية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لفتح المركز أمام طلاب التعليم الفني، لتدريبهم بالمركز، بهدف تأهيلهم عمليًا لسوق العمل، حيث أن المحافظة لا يوجد بها تسرب من التعليم بعد أن كان إنشاء مراكز التكوين المهني في البداية لاستيعاب غير المتعلمين، وأنها أصبحت متاحة أمام جميع الطلاب لتعلم الحرف المختلفة، مما سينعكس إيجابيًا على تنمية المجتمع ورفع معدلات الإنتاج وتحقيق عوائد مادية مرتفعة.

وأوضح العديسي، أن المراكز تضم معدات خراطة وأعمال اللحام والكريتال لتدريب الطلاب، مما يؤهلهم لدخول سوق العمل وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة بجانب تمكينهم من إقامة المشروعات الصغيرة بعد اكتسابهم للخبرات وتمكينهم من خوض سوق العمل لضمان نجاح المشروع.