الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شاب قتل صديقه خنقًا بالشرقية 

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية، في محافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل صديقه أثناء نومه لسرقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بوصول "زكريا فرحات" البالغ من العمر 23 عامًا- مقيم بقرية الرضوان التابعة لمركز الحسينية- جثة هامدة إثر إصابته بجروح قطعية وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد.

وبسؤال أسرته، أفادت بحدوث إصابته إثر تعرضه لحادث طريق بنطاق مدينة المرج محافظة القاهرة، وأن صديقه "عبد الله" اتصل بنجل شقيقة المجني عليه وأخبره بوفاة خاله، ولكن الشرطة اشتبهت في الوفاة.

وتبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عبد الله" البالغ من العمر 23 عامًا- مقيم بمركز الحسينية- لسرقة أموال المجني عليه من حصيلة بيع الأعلاف بمدينة المرج.

وأثناء نومهما سويًا في المخزن، انقض على المجني عليه، وحاول خنقه وتعدى عليه بقطعة حديدية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم اتصل بنجل شقيقة المجني عليه الذي يعمل سائقًا بمنطقة المرج، وأخبره بوفاة خاله في حادث.

وحضر نجل شقيقة المجني عليه، ونقل الجثة بسيارته، وكان برفقته المتهم إلى مستشفى الحسينية المركزي لإنهاء إجراءات تصريح الدفن، وتمكن فريق البحث الجنائي بمركز شرطة الحسينية من القبض على المتهم. 

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نهاية زمن الغش

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