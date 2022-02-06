الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح قبل مشاهدة مباراة مصر في نهائي إفريقيا

مشاهدة مباراة
مشاهدة مباراة

في التاسعة من مساء اليوم، تقام المباراة التي ينتظرها المصرين باهتمام بالغ، إنه نهائي أمم إفريقيا، الذي صعدت إليه مصر بعد مجهود كبير من قِبل اللاعبين الذين يحملون على عاتقهم اسم مصر ومسؤولية الحصول على البطولة، ومن ناحية أخرى الجماهير في مصر عيونهم شاخصة ينتظرون نتيجة المباراة التي تحدد من البطل، الأمر الذي يدفعهم إلى حالة من التوتر والقلق، خاصة بعد الأحداث القاسية التي دارت في مباراة الكاميرون من تحيز الحاكم للكاميرون ضد مصر.

في السطور التالية، نقدم عدد من النصائح للمصرين الذين يشاهدون المباراة من بعيد عن المدرجات، من أجل التقليل من حدة التوتر، والتعامل بإيجابية أثناء مباراة المنتخب الوطني، وذلك بحسب ما ورد في موقع "grand slam gal".

إنه وقت الراحة:

تعامل مع المباراة على أنها وقت للتخفيف من الضغوطات التي تحيط بك على مدار اليوم وطوال الوقت، اترك أمور العمل جانبًا وكذلك اترك قلقك من المباراة جانبًا وتعامل على أنه وقت الترفيه والاستمتاع، عندها يمكن أن تصبح أهدأ وتتماشى مع الأمور بشكل أفضل.

ارتدي ملابس مناسبة:

أما في حالة ما إذا كنت تشاهد المباراة في مكان عام، وليس في المنزل، وتحديدًا إذا كان هذا المكان مفتوح، فإن احتمالية إصابتك بالبرد سوف تكون مرتفعة خاصة في ظل هذه الأجواء الباردة، وصحيح أن الحماس سوف يمنحك شعورًا بالدفء ولكن هذا لا ينفي ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والملائمة لهذا الجو في المساء لكي تمارس عملية التشجيع وأنت بصحة جيدة.

تحلى بالصبر:

تحتاج إلى التحلي بالصبر والقدرة على التحمل لمشاهدة المباراة وسط الضغط العصبي الكبير، وخاصة في حالة ما إذا قام المنتخب بإجراء أشواط إضافية وركلات ترجيح كما حدث في المباراة الفائتة بين مصر والكاميرون، حينها سيكون الوقت من العادي، مع شعورك بالقلق فإن هذا لن يكون ملائم لصحتك، حاول التحلي بالصبر قدر المستطاع، واترك فرصة للاستمتاع بالمشاهدة.

أفريقيا -‏‏ نهائى افريقيا بطولة مصر لرفع الاثقال بطولة افريقا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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