الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الدورة 13 من منحة «برنامج أكسس» المصغرة

تحتفل كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بانطلاق الدورة الثالثة عشر من منحة برنامج اكسس المصغرة بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 بقاعة إيوارت، في حرم الجامعة بالتحرير حيث يهدف البرنامج لتعليم اللغة الإنجليزية لـ 168 من الطلاب الموهوبين غير القادرين والتي تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا.



ويشمل البرنامج طلابًا من محافظات مصر المختلفة مثل القاهرة وطنطا وبورسعيد وأسوان، يتعلمون اللغة الإنجليزية من خلال مجموعة متنوعة من مسارات التعلم التجريبية التي تطور فهمهم للثقافات المختلفة وتنمي مهاراتهم الشخصية، سيتم تقديم الدروس من قبل كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاشتراك مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية في مصر بالسفارة الأمريكية.



و سيلقي الكلمات الافتتاحية للاحتفالية الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولورين لوفليس، مستشار الشؤون العامة للسفارة الأمريكية وميكا ريشر من المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية في مصر بالسفارة الأمريكية والدكتور جيمس كيترير، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما سيتحدث بالاحتفالية اثنان من خريجي البرنامج في دوراته السابقة، و تقام الاحتفالية باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية للغة العربية.