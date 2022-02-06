نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب التسجيل لدفعة جديدة لتلقي لقاح كورونا

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برعاية الدكتور هشام سعودي، وتحت إشراف لجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسَّار، بالإسكندرية، عن فتح التسجيل لدفعة جديدة لتلقي اللقاح للمهندسين وذويهم، للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، بمقر نادي المهندسين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 فبراير في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، ويتم تلقي اللقاح تحت إجراءات احترازية مشددة.

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه استمرارًا لدور نقابة المهندسين لتوفير اللقاح للأعضاء وأسرهم، تم فتح دفعة جديدة لتلقي اللقاح داخل نادي المهندسين بناءً على رغبة الأعضاء وتوفير الجهد والوقت لهم وإتاحة الخدمة داخل النادي.

وأضاف أن نوع التطعيم سيكون طبقًا للمتوفر من قِبَل الوزارة في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه يتم توفير الحملة داخل نادي المهندسين على مراحل منعًا للتكدس والزحام وحفاظًا على الإجراءات الاحترازية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن إجمالي عدد من انتهى من تلقي اللقاح كجرعة أولى وثانية، تجاوز الألف من المهندسين وأسرهم.

وقال المهندس كريم الكسار، إن النقابة تولي أهمية قصوى لتوفير اللقاح داخل النادي والنقابة بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد السقعان.

وأكد "الكسار" أنه عند فتح مرحلة جديدة يتم الإعلان مسبقًا على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية لإيضاح كافة الخطوات الخاصة بالتسجيل لتلقي اللقاح أكثر من ألف مهندس سكندري انتهوا من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا بمقر نقابتهم، وذلك بمقر نادي المهندسين بمنظقة سابا باشا بكورنيش الإسكندرية.