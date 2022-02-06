بعد وفاة الطفل ريان.. كيف يمكن التعافي من صدمة كبرى؟

في حادثة مأساوية تابعها العالم أجمع على مدار الأيام الخمس الأخيرة، بسقوط ريان، الطفل المغربي، صاحب الخمس سنوات، في بئر عميقة، توجهت أنظار العالم أجمع إلى دولة المغرب، الجميع ينتظر خروج الطفل، الجميع علق الأمال على خروج الطفل حي يرزق، فمابال الأم التي تلقت صدمة كبيرة، بخروج صغيرها وقد صعدت روحه إلى بارئها.

والدة ريان ليست وحدها، في كل مكان يوجد من يتعرض لصدمة كبيرة، ولا يعرف كلل يخرج منها، في السطور التاليية نقدم عدد من النصائح حول الخروج من الأزمات والصدمات الكبرى التي نتعرض لها وذلك بحسب ما ورد في موقع "winchesterhospital".

لا تبقى وحيدًا:

أول شيء يقوم به الشخص الذي يتعرض لصدمة هو الصمت والمكوث وحيدًا بعيدًا عن أعين الناس، ولكن هذا التصرف ليس صحيح ويزيد من حدة الأزمة، لذلك حاول الانخراط مع الأخرين وتحدث إليهم، تحدث عن كل الأمور التي تدور في ذهنك وعن مخاوفك وعن إحساسك تجاه الشخص أو الشيء العزيز الذي فقدته.

لا تحبس دموعك:

في الأمور التي لها علاقة بالصدمة تحديدًا قد يجد الإنسان نفسه، غير قادر على البكاء من فرط عدم تصديقه للحدث، ولكن المؤكد، أنه بمجرد أن تأخذ الدموع طريقها في عينيك فإن هذا هو بداية الاعتراف بالواقع، وبداية القدرة على التعامل معه.

استشر طبيب نفسي:

إذا لم تجد سبيلًا للخروج من الأزمة سريعًا وحدك، ليس هناك ضرر من محاولة استشارة طبيب نفسي، من أجل محاولة مساعدك في الخروج من هذه الأزمة، يمكن أن تحكي له عن كل الأفكار والمخاوف التي تدور في ذهنك وعن طبيعة اشتياقك للشخص العزيز الذي فقدت، وكيف يمكن أن تحقق التواصل معه وهو في عالم آخر.