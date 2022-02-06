الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد وفاة الطفل ريان.. كيف يمكن التعافي من صدمة كبرى؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في حادثة مأساوية تابعها العالم أجمع على مدار الأيام الخمس الأخيرة، بسقوط ريان، الطفل المغربي، صاحب الخمس سنوات، في بئر عميقة، توجهت أنظار العالم أجمع إلى دولة المغرب، الجميع ينتظر خروج الطفل، الجميع علق الأمال على خروج الطفل حي يرزق، فمابال الأم التي تلقت صدمة كبيرة، بخروج صغيرها وقد صعدت روحه إلى بارئها.

والدة ريان ليست وحدها، في كل مكان يوجد من يتعرض لصدمة كبيرة، ولا يعرف كلل يخرج منها، في السطور التاليية نقدم عدد من النصائح حول الخروج من الأزمات والصدمات الكبرى التي نتعرض لها وذلك بحسب ما ورد في موقع "winchesterhospital".

لا تبقى وحيدًا: 

أول شيء يقوم به الشخص الذي يتعرض لصدمة هو الصمت والمكوث وحيدًا بعيدًا عن أعين الناس، ولكن هذا التصرف ليس صحيح ويزيد من حدة الأزمة، لذلك حاول الانخراط مع الأخرين وتحدث إليهم، تحدث عن كل الأمور التي تدور في ذهنك وعن مخاوفك وعن إحساسك تجاه الشخص أو الشيء العزيز الذي فقدته.

لا تحبس دموعك:

في الأمور التي لها علاقة بالصدمة تحديدًا قد يجد الإنسان نفسه، غير قادر على البكاء من فرط عدم تصديقه للحدث، ولكن المؤكد، أنه بمجرد أن تأخذ الدموع طريقها في عينيك فإن هذا هو بداية الاعتراف بالواقع، وبداية القدرة على التعامل معه.

استشر طبيب نفسي:

إذا لم تجد سبيلًا للخروج من الأزمة سريعًا وحدك، ليس هناك ضرر من محاولة استشارة طبيب نفسي، من أجل محاولة مساعدك في الخروج من هذه الأزمة، يمكن أن تحكي له عن كل الأفكار والمخاوف التي تدور في ذهنك وعن طبيعة اشتياقك للشخص العزيز الذي فقدت، وكيف يمكن أن تحقق التواصل معه وهو في عالم آخر.

ريان صدمة حالة نف ارتفاع حالات التعافي اثا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

«شبورة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

في اليوم قبل الأخير .. ننشر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

المتحف المصرى الكبير.. موقف الإنشاءات على مكتب «مدبولى»

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين