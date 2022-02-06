«صوروني عارياً».. أقوال «مثلي الجنس» في جريمة الخليفة

حصلت «الدستور» على أقوال المجني عليه في اتهام صاحب مصنع رخام وآخر باستدراجهما إياه عن طريق موقع «فيسبوك» بحجة ممارسة الشذوذ معه قبل أن يعتديا عليه ويكرهانه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عارياً في منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وجاء في أقوال طالب ثانوي (المجني عليه) باستدراج المتهم الأول له إلى منزله ففوجئ بوجود المتهم الثاني وتعديا عليه بالضرب وأجبراه على خلع ملابسه كاملة وتصويره في مقطع فيديو كرهاً عنه لتهديده به وعقب ذلك أكرهاه على التوقيع على إيصالي أمانة لصالحهما وأطلقا سراحه وهدداه لإجباره على دفع مبالغ مالية لهما فلم يستجب فاتصلا بشقيقته لدفع مبالغ مالية لهما مقابل تسليمهما لها مقطع الفيديو المصور له وإيصالي الأمانة.

وأحالت النيابة العامة صاحب مصنع رخام وآخر للمحاكمة أمام الجنايات عقب استدراجهما شخص مثلي الجنس عن طريق فيسبوك بحجة ممارسة الشذوذ معه، وقاما بتهديده والتعدي عليه ضربا وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريا بدون ملابسه بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. م"، محبوس، 25 سنة، صاحب مصنع رخام، و"أ. ف، محبوس"، 22 سنة، لأنهما في يوم 11 نوفمبر 2021 بدائرة قسم شرطة الخليفة محافظة القاهرة خطفا المجني عليه "ط. م" بالتحايل بأن طلب منه المتهم الأول التقابل معه لممارسة علاقة جنسية واستدرجه إلى محل الواقعة ولم يطلقا سراحه إلا عقب تنفيذ جريمتهما موضوع الاتهام الثاني.