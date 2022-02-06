الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرص عمل بـ3000 جنيه في القليوبية

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن توفير نحو 335 فرصة عمل جديدة للشباب، على مهنة فرد أمن، وذلك براتب يتراوح من 2500 جنيه، وحتى 2700 جنيه.

كما تشمل الوظائف المتاحة بالمديرية 85 عاملاً، وذلك براتب يصل إلى 3000 جنيه، و12 مشرف جودة.

وتأتي تلك الفرص تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية، من توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 81  شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة.

وتهدف تلك النشرة، إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، حيث يتم التقديم علي الموقع الإلكتروني  www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوفر الوظائف، في 16 محافظة هي، القاهرة، الإسماعيلية، البحيرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، الفيوم، سوهاج، المنيا، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية فرص عمل وظائف حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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