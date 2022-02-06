استشاري تغذية توضح خريطة توزيع الدهون داخل الجسم

كثيرًا من الأشخاص يبحثون عن كيفية تنزيل الدهون الخاصة بالجسم متجاهلين معرفة خريطة توزيع الدهون وكيف يمكن التخلص منها بحسب طريقة توزيعها، وفي هذه السطور توضح استشاري التغذية العلاجية بسمة يسرى كيف يمكن التعامل مع توزيع الدهون داخل الجسم.

قالت بسمة يسري أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على توزيع الدهون داخل الجسم 50% من هذه العوامل تمثل الجينات الوراثية و50% تتمثل فى السن و نوع الجنس ذكر أم أنثى والأهم الهرمونات المختلفة داخل الجسم، وفقًا لأحدث إحصائيات للجمعية الأمريكية لدراسة السمنة فإن 80% من الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مشاكل في الهرمونات خاصة هرمون الأنسولين أو هرمون الكورتيزون أو انخفاض هرمون الأستروجين عند السيدات فوق سن الـ 40.

وتؤكد يسري أن بإمكاننا القضاء على الكرش عن طريق 10 خطوات:-

1-اتباع نظام غذائى قليل النشويات لا نوقف النشويات نهائيًا فلابد أن يتم الاستعانة بها داخل النظام فهي عنصر من عناصر القيمة الغذائية.

2-التوقف عن تناول السكر الأبيض واستبداله بالعسل وكذلك تقليل استهلاك الدقيق الأبيض.

3- تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات على الأقل صغيرة والاستعانة بالسناكس مختلفة بين الوجبات.

4-اتباع نظام الصيام المتقطع بحسب طبيعية جسمك وبعد الرجوع للطبيب المعالج.

5-شرب احتياجاتنا من الماء بصورة طبيعية ولا يقل شرب الماء في اليوم أقل من 3 لتر مياه.

6-اضافه بعد المشروبات المساعدة مثل الزنجبيل والشاي الأخضر والقرفة.

7- تناول كميات بروتين كافية لكل كيلو جرام تناول 1 جرام بروتين.

8- النوم على الأقل 7 ساعات يوميًا.

9- محاولة تقليل القلق والتوتر خلال يومك من خلال ممارسة رياضة التأمل فهي رياضة مفيدة للغاية لتقليل التوتر مع الحرص على ممارسة الرياضة بصالة الجيم الرياضية والمتابعة مع متدرب هناك.

10- ممارسة الرياضة خاصة رياضة المقاومة على الأقل مرتين فى الأسبوع مقاومة مع ممارسة الكارديو الأيام المتبقية من الأسبوع.