الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين غرب نينوى

الاستخبارات العسكرية
الاستخبارات العسكرية في العراق

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأحد، عن القبض على أربعة إرهابيين في ربيعة غربي نينوى، حسبما أفادت قناة الاولى العراقية في نبأ عاجل.

كما نقلت الشبكة الإخبارية عن خلية الإعلام الأمني، أنه بعملية نوعية ومتابعة مستمرة  ومعلومات غاية بالدقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية، والتي أكدت على تواجد اربعة ارهابيين في عدة مناطق تابعة لناحية ربيعة غربي نينوى.

وعلى ضوء ذلك، وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٧١  في قيادة القوات البرية، بالتعاون مع قوة من الفوج ذاته تمت مداهمة أماكن تواجد الإرهابيين الأربعة والقاء القبض عليهم وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

وكانت قد أعلنت السلطات العراقية، الخميس، عن دورها في عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي.

وقال رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، عبر حسابه على تويتر: "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتدادا للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن".

وذكر اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبر حسابه على تويتر، أن العملية " ُنفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت للوصول إلى مكان الارهابي وقتله"، وأضاف: "بارك الله برجال العراق الشجعان والرحمة لشهدائنا الأبرار".

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، على تويتر: "شكرا لكم أبطال جهاز المخابرات الوطني، مساهمتكم بالقضاء على زعيم داعش إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات الشعب العراقي المتصدي الأول للإرهاب".

وأضاف: "مقتل زعيم داعش الإرهابي عبد الله القرداش، يمثل إرادة الخير بوجه الشر من شذاذ الآفاق ومن يهدد السلم العالمي أجمع"، وتابع: "نبارك لكل جهد ساهم بهذا الإنجاز الأمني.. لا مكان للإرهاب، فالخير أسمى وأبقى".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن مقتل زعيم تنظيم داعش عملية عسكرية شمال غرب سوريا، الخميس.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "نفذت القوات المسلحة الأمريكية الليلة الماضية عملية عسكرية شمال غرب سوريا، بتوجيهاتي، لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمنا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "وبفصل شجاعة قواتنا المسلحة تمكنا من قتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم داعش".

وأكد بايدن عودة جميع القوات الأمريكية المشاركة في العملية سالمة.

العراق أجهزة الاستخبارات الأميركية إرهابيين القاء القبض ​نينوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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