«البترول» تعقد أول اجتماعاتها في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، أول اجتماع لشركات تموين وخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بمقر الوزارة بالحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض ما تحقق فى برنامج الوزارة لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تقدم خدمة حضارية ومميزة للمواطنين .

وأوضح "الملا"، أن عقد الاجتماع الأول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتقال التدريجى للعاصمة التي تعكس الشكل الحضاري للجمهورية الجديدة لتبني دولة متكاملة تتميز بالحداثة، والتطور والتحول الرقمي في كافة قطاعاتها على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لرؤية التنمية المستدامة "مصر 2030 ".

كما جرى خلال الاجتماع استعراض موقف المحطات الجديدة المتبقي تنفيذها ضمن خطة ألف محطة والإسراع بتنفيذها، موضحًا أن خطة الانتشار حققت حتى الآن حوالى 600 محطة منها، وأنه جارٍ الانتهاء من حوالى 250 محطة حاليًا، بالإضافة إلى 150 جار استكمال تصريحاتها.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع المحافظين وشركات توصيل المرافق لتلك المحطات سواء الكهرباء أو الغاز لسرعة وضعها على الخدمة أمام الجمهور، موجهًا بالإسراع في الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والتى زادت أعداد المستفيدين بها لتصل إلى 500 ألف سيارة حتى الآن.

واطلع الوزير على أعمال توصيل الغاز الطبيعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، إلى توصيل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق بالعاصمة الإدارية، وأن نطاق الأعمال يشمل إنشاء محطة تخفيض الضغط والقياس إضافة الرائحة الرئيسية وغرف تخفيض الضغط الفرعية وعددها 40 غرفة وشبكات الصلب بأطوال 130 كيلومترًا، وكذلك شبكات الضغط المتوسط وشبكات البولي إيثيلين منخفض الضغط بأطوال وصلت حتى الآن إلى 550 كيلومترًا والتركيبات الخارجية للمبانى والوحدات السكنية، الحي الدبلوماسى ، ومنطقة المستثمرين، ومنطقة GOV2 والأبراج الصينية، والمنطقة الرئاسية ، فيما تقوم الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بتوصيل الشبكة الداخلية إلى الحى الحكومى.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعده لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود المهندس سيد حسين، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس.