الرعاية الصحية: تقديم 62 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 62 ألف خدمة طبية من خلال وحدة طب أسرة «5000 وحدة» لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وقالت إن وحدة طب أسرة «5000 وحدة»، تعد أحد وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعايه الصحيه ببورسعيد، التي تخدم أكثر من 24 ألف منتفع بالمنظومة الجديدة.

وأشارت إلى أن الوحدة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 7600 ألف أسرة من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتشمل الخدمات؛ الطوارئ، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، المعمل، الصيدلية، الأسنان.

وقالت إنه لحجز موعد الكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.

ورشة عمل تدريبية

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أطلقت ورشة عمل تدريبية مكثفة في مجال مكافحة العدوى، للعاملين بأقسام مكافحة العدوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

وأشارت الهيئة، إلى أن التدريب استهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مسئولي مكافحة العدوى بمراكز ووحدات طب الأسرة، إضافة إلى الفرق الطبية الخاصة بمكافحة العدوى بالمستشفيات التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

وأضافت، أنه قام بالتدريب الدكتور عمر مصطفى طلحة، استشاري مكافحة العدوى ومسئول مكافحة العدوى بالمقر الرئيسي للهيئة، كما قام بتنسيق التدريب الدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، الدكتورة آلاء أبوالحسن، مسئول التعليم الطبي المستمر، وذلك تحت إشراف الدكتورة أيمن فرغلي، نائب مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية تدريب العنصر البشري بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة باعتبارهم أثمن مورد لديها يحملون على عاتقهم مسؤولية توفير الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية.

ولفت، إلى أن ورش العمل التدريبية تستهدف رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وإكسابهم القدرات المعرفية والمهارات اللازمة لتطبيق أحدث تقنيات مكافحة العدوى التي تعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة، وسلامة وأمان المريض والفريق الطبي.