إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، فتح بوغاز ميناء العريش البحرى بمدينة العريش، وذلك بعد تحسن الظروف الجوية بشمال سيناء.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحرى أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أغلقت الميناء يوم 3 فبراير الجارى بسبب الظروف الجوية السيئة التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء وسرعة الرياح وارتفاع حركة الأمواج بالبحر المتوسط.