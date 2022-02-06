الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، فتح بوغاز ميناء العريش البحرى بمدينة العريش، وذلك بعد تحسن الظروف الجوية بشمال سيناء.
وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحرى أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أغلقت الميناء يوم 3 فبراير الجارى بسبب الظروف الجوية السيئة التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء وسرعة الرياح وارتفاع حركة الأمواج بالبحر المتوسط.

العريش الأحوال الجوية ميناء العريش البحري

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