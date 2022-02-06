الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توصيات مهمة لمزارعي «الزيتون» يجب اتباعها خلال فبراير

زيتون
زيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات 
1-  التقليم الجائر للأشجار القديمة لإنتاج أفرع جديدة
2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي
5- رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد إجراء التقليم الاشجار الكبيرة أو المثمرة في الأصناف المتأخرة
6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي تصمغ اشجار الزيتون 
7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 
ثانيًا: التسميد
أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 1ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان
الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري 
ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياه المناسبة لكل عمر
ثالثا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط    ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5%   1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احد المبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر 
3- مكافحة ناخرات اوراق الزيتون (عثة الزيتون) موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة
4-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم / لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم / لتر ماء
5-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
6-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم /100لتر ماء

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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