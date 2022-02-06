توصيات مهمة لمزارعي «الزيتون» يجب اتباعها خلال فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- التقليم الجائر للأشجار القديمة لإنتاج أفرع جديدة

2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي

5- رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد إجراء التقليم الاشجار الكبيرة أو المثمرة في الأصناف المتأخرة

6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي تصمغ اشجار الزيتون

7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيًا: التسميد

أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: 1ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان

الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان

ثالثا: برنامج الري

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياه المناسبة لكل عمر

ثالثا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احد المبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر

3- مكافحة ناخرات اوراق الزيتون (عثة الزيتون) موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة

4-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم / لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم / لتر ماء

5-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم

6-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم /100لتر ماء