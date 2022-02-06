وزير الخارجية الإيرانى: نرغب فى التوصل لاتفاق جيد خلال مفاوضات فيينا

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران ترغب في التوصل لاتفاق جيد بمفاوضات فيينا، مع حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن عبد اللهيان بحث في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل آخر مستجدات مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني في الاتصال: "نحن نبحث عن اتفاق جيد بعزم، ولكن بنفس الانفتاح والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

وأضاف: "للأسف، لم يكن للاتفاق النووي فوائد اقتصادية لإيران في السنوات الأخيرة ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق جيد، إلا إذا كانت مصالحنا الاقتصادية مستدامة وموثوقة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "حدثت بعض التطورات الإيجابية في المفاوضات منذ بدء جولة المحادثات السابقة، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

ونقلت الوزارة عن بوريل قوله إن "محادثات فيينا تمر الآن بمنعطف مهم، متوقعا أن تعود جميع الوفود إلى فيينا في الجولة القادمة بأجندة واضحة للتوصل إلى اتفاق واتخاذ قرارات سياسية في هذا الصدد".

وعلى صعيد آخر ، أعلن علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المدينة بنحو 48% خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المسؤول أن 90% من الوفيات تزيد أعمارهم عن 50 سنة وأن عدد المراجعات إلى المراكز الطبية في المدينة ازداد بنسبة 157% خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة بمستشفيات طهران بنسبة 51%.

وتدرس لجنة مكافحة كورونا في موضوع إغلاق المدارس بعد أن علقت الدراسة في المدارس الابتدائية في طهران لمدة أسبوع على خلفية زيادة الإصابات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تلقيح نحو 78% من طلاب المدارس جرعتين من لقاح كورونا.

فيما قال البرلماني الإيراني علي رضا سليمي عن ارتفاع عدد الإصابات بين أعضاء البرلمان إلى 50 حالة من أصل 290 نائبا.

يأتي هذا مع الإعلان عن أكثر من 23 ألف إصابة يومية في إيران و64 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وحذرت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مينو محرز، من ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين، حيث توقعت أن تشهد البلاد قمة هذه الموجة من تفشي كورونا في البلاد بسبب الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون".