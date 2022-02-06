سيارة رباعية الدفع تصطدم بحشد من المتظاهرين فى كندا

أفادت قناة "CTV" الكندية بإصابة 4 أشخاص دهستهم سيارة رباعية الدفع اصطدمت مع حشد من المتظاهرين ضد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بمدينة وينيبيغ، مركز مقاطعة مانيتوبا.

وذكرت القناة أن الحادث وقع أمام مقر المجلس التشريعي لمقاطعة مانيتوبا، حيث احتشد المحتجون، ونقلت عن شهود عيان أن سيارة رباعية الدفع اصطدمت بالحشد ودهست عدة أشخاص ومن ثم غادرت موقع الحادث بسرعة عالية، وهو ما أكده مقطع فيديو من كاميرا مراقبة.

وتمكنت وحدات الشرطة من إلقاء القبض على السائق سريعا، ولم يتم حتى الآن الكشف عن دوافعه لكنه قال، حسب التقرير، إن تصرفاته لم تكن مرتبطة بموقفه من المظاهرات.

وأضافت القناة أنه تم نقل 4 أشخاص على خلفية الحادث إلى مستشفى حيث تلقوا العلاج، مشيرة إلى أن حياتهم ليست في خطر.

وتشهد العديد من المدن الكندية منذ 29 يناير مظاهرات حاشدة ضد القيود التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتجري أكبرها في مدينة أوتاوا، ما دفع رئيس الوزراء، جاستين ترودو، إلى تغيير مكان إقامته مؤقتا ومغادرة المدينة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.