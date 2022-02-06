الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تراجع ملفات الشركات استعدادا لموسم العمرة

العمرة
العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة والآثار ستبدأ في مراجعة ملفات العمرة  استعدادًا لموسم العمرة، عبر البوابة المصرية للعمرة، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 10 فبراير.

وطالبت الغرفة من الشركات  بسرعة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة  بضوابط وزارة السياحة والآثار لتنظيم عمل الشركات برحلات العمرة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية، بالإضافة إلى سرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة السعودية  على البوابة المصرية للعمرة وذلك لسرعة تفعيل البوابة المصرية للعمرة لمراجعة الملفات.

وأعلنت الغرفة شركات أن 1381 شركة سياحة قد انتهت من إجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هـ / 2022 م مع الوكلاء السعوديين.

وأشارت الغرفة إلى أن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة قد  نصت على أنه  يجب على الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة التأكد من تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر، وكذلك  التأكد من أن تكون شهادة جرعات اللقاح معززة بـ (code qr ) وذلك وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ضرورة إجراء المعتمر تحليل فحص فيروس كورونا قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بـ72 ساعة على الأكثر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، على أن تكون شهادة التحليل معززة بـ (code qr) تفاديًا من أي عقبات تمنع المعتمرين  من السفر، وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان والسلطات بالمملكة العربية السعودية .

يشار إلى أن البوابة المصرية للعمرة هي المنصة الرسمية من الدولة لتشغيل رحلات العمرة، ويتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعمرة من خلالها.

مصر فيروس كورونا المملكة العربية السعودية وزارة الصحة والسكان غرفة شركات السياحة شركات السياحة معتمرين

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