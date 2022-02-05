شكري: مصر لا تدخر جهدًا لدعم دول إفريقيا في مواجهة التحديات

شارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماعات اليوم الأول من الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، والتي تعقد اليوم، وغدًا، بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استعرض الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية.

إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات

وأشار وزير الخارجية إلى إطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر الماضي، والذي يمثل الذراع التنفيذي لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الإضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الافريقية في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية، وعدم الاكتفاء برد الفعل.

مصر تدعم الأشقاء الأفارقة

وأوضح وزير الخارجية وجود العديد من القواسم المشتركة في سبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، رغم تباين السياق الخاص بكل نزاع وبؤرة توتر في القارة، على رأسها تدعيم الهياكل المؤسسية للحكومات الوطنية وصياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب.

وأكد وزير الخارجية عدم ادخار مصر لأي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الإفريقية لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.