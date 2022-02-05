السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الورش الفنية للمعاهد الأزهرية والخط العربي الأكثر جذبا بمعرض القاهرة للكتاب

علماء الأزهر بمعرض
علماء الأزهر بمعرض الكتاب

شهدت الورش الفنية التي ينظمها قطاع  المعاهد الأزهرية بجناح الأزهر  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا، حيث تتيح هذه الورش تعليم المجالات الفنية المختلفة ومنها: تعليم الرسم، وتعليم الكتابة بالخط العربي، والأشغال اليدوية والحرق على الخشب، بالإضافة إلى أشغال الجلظ، والطباعة اليدوية، وتدوير مخلفات البيئة،  وصناعة الحلي والإكسسوارات، على يد متخصصين متميزين  من معلمي ومعلمات الأزهر الشريف، كما يصاحب الورش وجود معرض فني يعرض لوحات فنية لمعلمي وطلاب المعاهد الأزهرية المبدعين، فضلًا على الرسم على وجه الأطفال.


كما شهد ركن الخط العربي على مدار اليوم إقبالا كبيرا، حيث يقوم القائمين على الركن بكتابة أسماء زوار الجناح بأنواع الخطوط العربية المختلفة مثل الخط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة، كما يقوم الركن بتنمية الثقافة الفنية للزائرين بأنواع الخطوط المختلفة وأماكن الخط العربي، مع توجيه الدعوة للزوار لحضور ملتقى الخط العربي والذي سيقام في الفترة من 18 إلى 28 فبراير من الشهر الجاري بالجامع الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وقدم جناح الأزهر بمعرض الكتاب هذا العام العديد من المؤلفات والإصدارات الحديثة الهامة التي يقتنيها الطلاب والباحثين من كافة المجالات حتى يتعلموا وينهلوا من علوم ومناهج الأزهر الشريف، حيث تقدم هذه الكتيبات والمؤلفات العديد من العلوم المختلفة التي تدعوا إلى التطرف والوسطية وأتباع صحيح الدين والابتعاد عن الفكر المنحرف الذي يشوه صورة الإسلام. 

الورش الفنية قطاع المعاهد الأزهرية الخط العربي

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وائل لطفي

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