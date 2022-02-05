بينهم 912 بندقية و2968 فرد محلي .. تفاصيل ضبط 4092 سلاح ناري

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربات موجعة لتجار ومحرزي الأسلحة النارية، على مدار الشهر المنقضي، والتي تركت أثرًا إيجابيا لدى المواطن، وتحقيق رسالة الأمن الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

تمكنت الحملات المكبرة التي قادها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، خلال شهر من ضبط 4092 قطعة سلاح ناري، بحوزة 3421 متهم.

جاء أبرز تلك المضبوطات: «328 بندقية آلية – 584 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 212مسدس – 2968 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 438 خزينة».

كما تم ضبط 6122 قطعة سلاح أبيض، و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم «بندقية آلية - 10مسدس- 10 فرد محلى – 35 مسدس صوت – 2 رشاش صوت 3 بندقية ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع، وضبط 43 تشكيل عصابي، ضموا 131 متهما، ارتكبوا 292 حادثًا، وضبط 557 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «10 بنادق آلية – 10 بنادق «غير مششخنة»–4 مسدس – 153فرد محلى – 375 قطعة سلاح أبيض».

تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيقات.